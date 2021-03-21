شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تتحدى وزير الرياضة : لم نطلب منك الجلوس والتفاوض مع ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أن اللجنة لا تتقاضى أجرا مقابل العمل بالنادي.

وقال عبدالله: «نحن لا نتقاضى أجرا مقابل عملنا داخل الزمالك، الوزير أشرف صبحي قدم لنا كل الدعم لكنه لم يتدخل في قراراتنا».

وأكمل: «تقابلنا مع الوزير 3 مرات بناء على طلبنا، وطلبنا منه رؤية الوضع بشأن استعادة أرض 6 أكتوبر، وكذلك حجز حسابات البنوك من الضرائب، ورفع الحجز عن أرصدة النادي».

وأتم: «لم نطلب من الوزير عقد جلسة مع فرجاني ساسي لإقناعه بتجديد العقد، لا أعلم هذه المعلومة».