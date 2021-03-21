شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «لجنة الزمالك» عن خطأ صفقة الجزيري: «أنا مش بتاع كورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية لإدارة نادي الزمالك، أن باتشيكو وافق على رحيل مصطفى محمد.

وقال عضو اللجنة التنفيذية في تصريحات تليفزيونية: «باتشيكو كتب ورقة (فنيا أرى أن مصطفى محمد مفيد للزمالك لكن لا استطيع أن أكون ضد رغبته الشديدة بالاحتراف وأحترم رغبته وأترك الأمر لمجلس الإدارة لما يراه فيه منفعة للزمالك)«.

وأكمل: «باتشيكو وضع 5 بدائل بعد رحيل مصطفى محمد، وكان مروان حمدي رقم 3، والجزيري لم يكن ضمن البدائل التي طلبها باتشيكو لكن اللجنة عرضته وتعاقدنا معه».

وأتم: «سيف الجزيري مفيد للزمالك ولم أكن أعلم بمسألة عدم قدرته على المشاركة في أفريقيا.. أنا مش بتاع كورة».