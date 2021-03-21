شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب رحيل كارتيرون في عهد مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أن الفريق الاول بنادي الزمالك لم يخسر فنيا مع باتشيكو.

وقال إبراهيم: «لم نخسر فنيا مع باتشيكو لكن لم يكن هناك انضباط بغرفة الملابس».

وقام مجلس الزمالك بالإطاحة بالبرتغالي باتشيكو والتعاقد مع باتريس كارتيرون قبل مباراة الترجي

وأتم عضو اللجنة التنفيذية: «كارتيرون لم يهرب في ولاية مرتضي منصور رئيس النادي السابق، لكنه قدم استقالته ودفع الشرط الجزائي وتحدث عن الأسباب التي دفعته لذلك».