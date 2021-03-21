أحمد عباس: المريخ قدم شكوي ويطالب «كاف» باستبعاد سيمبا من دوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد عباس، المستشار القانوني لنادي المريخ السوداني، أن ناديه يطالب الاتحاد الإفريقي للكرة باستبعاد نادي سيمبا التنزاني من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف "عباس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدي البلد": مندوب من نادي سيمبا هو من قام بتسليم نتائج تحاليل كورونا لنا، التي شهدت إصابة 8 من لاعبي المريخ، وطلبنا التأجيل حتى لا يكون باقي اللاعبين حاملين للعدوى.

وتابع: كنا نشك في صحة هذه التحاليل خاصة وأن الـ 8 المصابين هم أساس نادي المريخ،. والمدير الفني لسيمبا، هو ديدييه جوميز، كان مدربا سابقا لنا ويعرف كل كبيرة وصغيرة عنا.

وأشار الي ان ما حدث من سيمبا التنزاني ضد المريخ، تكرر مع بلاتو يونايتد النيجيري وبلاتينوم الزيمبابوي في مبارياتهم ضد سيمبا في الأدوار التمهيدية، ونطالب الكاف باستبعادهم من البطولة.