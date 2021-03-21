شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم تدريباته فى معسكر القاهرة اليوم قبل السفر للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأحد، فريق الكرة بنادي أسوان، تدريباته داخل معسكره بالقاهرة، والذي أقيم منذ بداية الموسم الجاري حيث خاض أبناء الجنوب جميع مباريات الدور الأول بالقاهرة، وذلك قبل السفر إلى الإسكندرية استعداداً للدخول في معسكر مغلق من 22 إلى 29 مارس الجاري، في المرحلة الثانية من الإعداد قبل استئناف مباريات الدور الثاني بالدوري عقب انتهاء التوقف الدولي.

وكان أسوان قد خاض أولى التجارب الودية في المرحلة الأولى أمام مصر المقاصة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة الماضية على أحد الملاعب الفرعية بالدفاع الجوي، والذي انتهى بهزيمة أسوان بنتيجة 2/1.

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء الجنوب، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالي بعد الهزيمة الأخيرة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب، أمر طبيعي بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق.

وعقد مجدى سبالك، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، اجتماعاً مع لاعبى الفريق الأول على هامش المران لينقل لهم رسالة مجلس الإدارة ولجنة الكرة، وأكد سبالك أن المجلس قدم كل الدعم للفريق ومنح كافة حقوق اللاعبين خلال المرحلة السابقة وينتظر من الجميع تحمل المسئولية وتقدير اسم وجماهير نادى أسوان.

وأضاف نائب رئيس أسوان: "الصورة والحالة التى ظهر عليها الفريق فى المباراة الأخيرة مرفوضة إداريا وجماهيريا وعليكم تغيير الصورة تماما مع استئناف الدورى وقدراتكم وإمكاناتكم وعمل الجهاز الفنى يسمح بذلك".

وواصل: "الروح القتالية والجدية المستمرة فى أداء التدريبات والمباريات ووحدة الفريق أهم أسلحتنا طوال مشوار الدورى الممتاز، وعودة الفريق وأداء المباريات بأسوان ستكون ميزة لنا مع انطلاق الدور الثانى ستمنحكم الأفضلية والتفوق بمميزات الملعب والأجواء والجماهير ستساندكم على الدوام".