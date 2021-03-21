شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسدد مقدم عقد الفرنسى كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن أن الفرنسي كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق، حصل علي مقدم تعاقده بعد العودة مرة أخرى على رأس الجهاز الفني وذلك فور توقيع العقود بشكل رسمي.

أوضح المصدر، أن كارتيرون تسلم مقدم تعاقده من قيمة انتقال يحيى خالد، لاعب فريق كرة اليد بالزمالك، لصفوف نادى فيسبريم المجرى، الذى حول عقد استعارة اللاعب لبيع نهائي، وبالفعل تم شراء عقده من الزمالك ووقع يحيي خالد على عقود مع بطل المجر لمدة 4 سنوات قادمة تنتهى يونيو 2025، وذلك بعد تألقه الملفت طوال فترة الإعارة، حيث أرتدى مع فيسبريم القميص رقم 65 وأحرز 192 هدفا حتى الآن.

أكد المصدر، أن كارتيرون تسلم مقدم التعاقد فورا دون تأخير في إطار حرص المجلس على توفير سبل الراحة للمدرب ومساعدته في قيادة الكتيبة البيضاء خلال المرحلة القادمة وتحسين الأوضاع خاصة على المستوي الأفريقي.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم 3 إبريل المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.