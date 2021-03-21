شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنهاء ارتباط إيهاب جلال بالمقاصة وتوقيع عقود تدريب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسئولو نادى الاسماعيلي من جلسة مع نظرائهم في نادي المقاصة استمرت حتى الثالثة صباح اليوم الأحد من أجل فك الارتباط بين إيهاب جلال والفريق الفيومي ليتسنى له الانتقال لتدريب الدراويش، وكانت الجلسة في أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي، حيث طلب مسئولي الاسماعيلي حجز قاعة في الفندق لفرض حالة من السرية وعدم الاعلان عن أية تفاصيل قبل تقديم إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده في الرابعة عصر اليوم الأحد.

وحضر من الاسماعيلي كلا من احمد عثمان نائب مدينة الإسماعيلية وعماد سليمان المشرف على المرة ومحمد الكلية أمين الصندوق ومحمد اسماعيل المدير المالي، ومن المقاصة كلا من وليد هويدي مدير الكرة بنادي المقاصة وخالد شيتا المدير المالي وإسلام عادل مدير شئون اللاعبين، وتامر النحاس وكيل أعمال ايهاب جلال فيما انضم جلال للجلسة بعد إنهاء الاتفاق على تفاصيل فك ارتباطه بالمقاصة من أجل توقيع العقود ورحل بعدها مغادرا الفندق.

وحصل مسئولو نادى المقاصة على شيكين الأول بقيمة مليون جنيه مستحق الدفع فورا والثاني بنفس القيمة المالية مستحق الدفع بعد شهر، قبل أن يحصل على موافقة المقاصة، من أجل إصدار قرار بإقالة جلال حتى يتسنى له التمكن من تدريب الإسماعيلي وفقا للائحة اتحاد الكرة الجديدة التي تمنع المدرب من تدريب نادي آخر في نفس الموسم حال الاستقالة من النادي الذي كان يدربه.

وانفرد مسئولو النادي الإسماعيلي ببعضهم بعد إنهاء الاتفاق مع المقاصة من أجل الاتفاق على بنود العقد الجديد لايهاب جلال والذي شهد ادراج العديد من البنود التي تمكنه من الانفراد بتولي الأمور الفنية للدراويش بشكل كامل بدون تدخل أي مسئول داخل النادي، وسيتم تقديم إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي عصر اليوم.