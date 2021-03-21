نهاية بطولة مكادي هايتس ونجوم الفن والرياضة يسلمون الجوائز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد زكريا:

تصوير- علاء أحمد:

شهدت مدينة "مكادي هايتس" السياحية بمحافظة البحر الأحمر اقامة نهائي "كأس مكادي هايتس لكرة القدم"، بحضور حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، ونجم منتخب مصر والأهلي السابق عماد متعب، والفنانين هشام ماجد وكريم فهمي ونادر حمدي.

وشهدت مدينة مكادي هايتس، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية مصر في خليج مكادي بالبحر الأحمر بطولة لكرة القدم للرجال والسيدات، والتي تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة، بهدف التنشيط والترويج السياحي والرياضي في مصر، وذلك في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري.

وكانت تصفيات البطولة قد بدأت بنادي الجزيرة من 27-28 فبراير الماضي وبنادي المعادي من 12-13 مارس الجاري.

وضمت البطولة أكثر من 30 فريق للرجال و10 فريق للسيدات، حيث يشارك أكثر من 400 لاعب ولاعبة تبدأ أعمارهم من سن 18 عاماً.

وبدأت مباريات البطولة بنادي الجزيرة بالقاهرة في الفترة من 27 إلى 28 فبراير الماضي، وبنادي المعادي في الفترة من 12 إلى 13 مارس الجاري، بينما جرت تصفيات الدور نصف النهائي والنهائي في مدينة مكادي هايتس في الفترة من 18 إلى 20 مارس بحضور ممثلين من وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة.

من جانبه توجه تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس بالشكر لوزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، على دورهم الكبير في رعاية هذه البطولة وتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الأندية الكبيرة التي استقبلت ملاعبها الأدوار التمهيدية من البطولة.

وقال إن هذه البطولة ترسم صورة متميزة للتعاون بين العديد من الجهات، بما يساهم في خروجها بشكل متميز على كافة المستويات، ويحمل رسالة إيجابية عن المقاصد السياحية المصرية خاصة منطقة البحر الأحمر وخليج مكادي، إضافة الى دعم جهود الحكومة لوضع السياحة الرياضية ضمن أجندة السياحة المصرية.

وأضاف: "تمتلك مدينة مكادى هايتس كافة الإمكانيات والتجهيزات من بنية تحتية ومساحات شاسعة وخدمات متميزة، إضافة إلى وسائل الترفيه المختلفة، والجو المعتدل طوال العام لإقامة الفعاليات الرياضية والأحداث المختلفة التي تهدف إلى تنشيط السياحة في هذه البقعة الساحرة من أرض مصر. وساهم في ذلك أيضاً الرؤية البانورامية التي تتمتع بها المدينة بفضل ارتفاع المنسوب الطبيعي لأرضها الذي يصل إلى 78 متر عن سطح البحر، وموقعها الاستراتيجي بخليج مكادي بالبحر الأحمر الذي يقع على بعد 20 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي".