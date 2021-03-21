هدف تأريخي للحارس ياسين بونو يمنح إشبيلية التعادل في الوقت القاتل

المنامة - ياسر ابراهيم -

اقتنص إشبيلية تعادلاً بطعم الفوز من أرض مضيفه ريال بلد الوليد 1-1 يوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم وذلك بفضل هدف تاريخي لحارس المرمى المغربي ياسين بونو.



وكان ريال بلد الوليد الذي يقاتل للهروب من شبح الهبوط الطرف الأقرب للفوز بفضل تقدمه بهدف لفابيان أورلانا من ركلة جزاء قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.



ورفض ياسين بونو الاستسلام عقب فشل فريقه في إدراك التعادل رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت لرفاقه (10 تسديدات)، إذ تقدم لركلة ركنية وسجل التعادل بعد كرة حائرة في منطقة الجزاء (90+4).



وهذا الهدف الأول للمغربي المتألق في الدوري الإسباني والذي أسهم من خلاله في وصول عدد نقاط إشبيلية إلى 55 نقطة في المركز الرابع.



من جهته فشل بلد الوليد في التقدم على سلم الترتيب فتمركز في المركز السادس عشر مؤقتاً برصيد 27 نقطة.



وفي مباراة أخرى تعادل هويسكا مع أوساسونا دون أهداف.

المصدر: بي ان سبورت