شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي جديد يدخل حسابات البدري في معسكر منتخب مصر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاعلامي سيف زاهر، أن الثنائي محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا، ويوسف أوباما نظيره في الزمالك، سيكونا حاضران في المعسكر المقبل لمنتخب مصر الأول.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية:" على مسئوليتي الشخصية يوسف أوباما ومحمد إبراهيم سينضما لأقرب معسكر لمنتخب مصر عقب مباراتي جزر القمر وكينيا".

وواصل:" أتمنى استمرار أوباما وابراهيم على المستوى الذي ظهر به الثنائي خلال الفترة الماضية".

ويلعب منتخب مصر الأول أمام نظيره الكيني يوم 25 من الشهر الجاري بنيروبي بمنافسات الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2022، قبل أن يستضيف جزر القمر يوم 29 من الشهر نفسه بالقاهرة في الجولة الأخيرة.