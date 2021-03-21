شكرا لقرائتكم خبر عن صانع ألعاب مميز.. الأهلي حسم صفقة جديدة بنسبة 150% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي سيف زاهر، إن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، طلب التعاقد مع لاعب محدد يشغل مركز صانع الألعاب.

وأوضح زاهر، خلال تصريحات تليفزيونية: «أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي تحرك وحسم صفقة صانع الألعاب المميز بنسبة 150%، وعلى مسؤوليتي الصفقة تمت».

وأشار إلى أن الأهلي تلقى عرضاً أوروبياً لاحتراف أحمد ياسر ريان، مهاجمه المُعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، وإدارة النادي الأحمر لا تمانع في رحيل اللاعب ولكن بشرط الحصول على 3.5 مليون دولار.

وتألق ياسر ريان بقميص سيراميكا كليوباترا منذ إعارته من الأهلي في يناير الماضي وسجل 7 أهداف بقميص الفريق.