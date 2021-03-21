شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحدد 3 صفقات جديدة في الأهلي .. تعرف على مراكزهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي ابراهيم فايق، إن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، طالب بضم 3 صفقات جديدة في الموسم المقبل.

وأوضح فايق في تصريحات تليفزيونية: «موسيماني طالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع 3 لاعبين جدد في مراكز الجناحين الأيمن والأيسر بالإضافة إلى صانع ألعاب».

وأكمل: «الأهلي بدأ يتحرك لإبرام 3 صفقات قوية في المراكز سالفة الذكر وتلبية مطالب موسيماني».

وأنهى فايق تصريحاته مؤكداً أن هناك جلسة ستجمع محمود الخطيب بموسيماني ولجنة التخطيط من أجل تحديد الأسماء الثلاثة التي سيتم الاتفاق عليها من أجل الانضمام للأهلي في الموسم المقبل.

ويحل الأهلي ضيفاً على المريخ السوداني في الثالث من أبريل المقبل، بمنافسات الجولة قبل الاخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.