شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يطالب نادي الزمالك بإلغاء بعض الألعاب الرياضية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بإلغاء بعض الألعاب الرياضية من نادي الزمالك، توفيراً للنفقات المالية.

وقال ميدو، في تصريحات تليفزيونية: «النادي لا يمثله كرة القدم فقط، بل ألعاب عديدة ومتنوعة ويجب تقليصها كي تتمكن الإدارة من دفع رواتب اللاعبين».

وأوصى ميدو بعدم مبالغة الزمالك في عقود اللاعبين بشكل عام سواء في لعبة كرة القدم أو باقي الألعاب الجماعية.

ويلعب الزمالك أمام مولودية الجزائر في الثالث من أبريل المقبل، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا، حيث تأزم موقف الفريق الأبيض في اجتياز مجموعته عقب الخسارة على يد الترجي بالقاهرة في الجولة الماضية.