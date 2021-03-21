شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يوجه رسالة غامضة خلال فترة إيقافه في الأهلي بأوامر موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر محمود عبدالمنعم كهربا رسالة غامضة على صفحته بموقع «فيسبوك» صباح الأحد، عقب أنباء رفض بيتسو موسيماني العفو عنه وإعادته للتدريبات الجماعة والتشكيلة الأساسية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال كهربا في رسالته: «القلب إذا كان مبسوط حتى الملامح تصير حلوة».

واستقبل اللاعب تعليقات على منشوره، وجاءت أغلبها تنصحه بالتحلي بالصبر، والثقة في قدراته الفنية.

وقال أحد المتابعين على رسالة كهربا يدعى وحيد المحلاوي: «مستنينك بفارغ الصبر مستنين الفولت إلى بيتحط اول واحد وبعدي باقي الفرقه منتظرينك يا فولت»، وأضاف آخر يدعى إسماعيل البدرى: «كلنا بندعمك يا كهربا بالله عليك ما تخذلنا زي غيرك يا جميل وخليك قد المسؤولية«.