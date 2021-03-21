شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الأهلي.. المريخ يكشف عن تطورات جديدة في أزمته مع سيمبا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد عباس المستشار القانوني لنادي المريخ السوداني، أنه تقدم بشكويين للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ضد نادي سيمبا بسبب تلاعبه في نتائج مسحات كورونا قبل مباراة الفريقين في تنزانيا الثلاثاء الماضي.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «سيمبا يقدم نمودجاّ سيئاً للرياضة بعد التلاعب في نتائج مسحات لاعبي المريخ واختيار 8 عناصر أساسية لإزاحتهم عن التشكيل الأساسي للفريق».

وأكمل مفجراً مفاجأة: «سيمبا سبق له وأن تلاعب في نتائج مسحات لاعبي بلاتنيوم الزيمبابوي منافسه في الدور التمهيدي للنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا، وهذه ليست الواقعة الأولى».

وأنهى تصريحاته مؤكدأ أن المريخ طالب في شكواه باحتساب المريخ فائزاً في مباراة الثلاثاء الماضي أو إقصاء سيمبا من البطولة بشكل نهائي، مطالباَ بضرورة وضع بروتوكول خاص من الاتحاد الأفريقي يقوم بالإشراف على المسحات بشكل أفضل.

ويلعب المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في مجموعة النادي الأهلي بمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجارية ومعهم فريق فيتا كلوب الكونغولي.