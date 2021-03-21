شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال ينتظر العودة للأهلي ويكشف عن نصيحة موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو جمال، مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي والمُعار لصفوف طلائع الجيش، إن إعارته لفريقه الحالي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح جمال، في تصريحات متلفزة: «أنتظر قرار عودتي للأهلي وأتمنى بالطبع الرجوع إلى بيتي وارتداء القميص الأحمر».

وتابع: «موسيماني صافحني خلال مباراتي الأهلي والجيش بالدوري والكأس، وأبلغني متابعته لي ونصحني بالمزيد من الاجتهاد والتركيز والاستمرار في التألق».

وأكمل حديثه: «أدائي تطور في الفترة الأخيرة والجميع لاحظ ذلك وأحلم من جديد بالعودة للأهلي في الموسم المقبل».

ويتألق عمرو جمال في قيادة خط هجوم طلائع الجيش في الموسم الجاري تحت قيادة المدير الفني عبدالحميد بسيوني.