شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا الإسبانية تحرض على تكرار إصابة محمد صلاح في مواجهة ريال مدريد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار غلاف وعنوان موقع صحيفة ماركا الإسبانية غضبا داخل كتيبة ليفربول الإنجليزي، خاصة بعد أن نشر الموقع الإسباني الموالي لفريق ريال مدريد صورة للجزار الإسباني راموس أثناء إسقاطه محمد صلاح على كتفه خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 الذي أقيم في أوكرانيا وانتهى بفوز الملكي بثلاثية مقابل هدفا.

ووفقا لما نشره موقع ليفربول إيكو، «عنوان موقع ماركا الإسباني بمثابة دافع لفريق ليفربول إضافي قبل لقاء ريال مدريد، بعد أن يبدو أن صحيفة إسبانية تهدف إلى حفر محمد صلاح».

صورة من تقرير موقع ليفربول إيكو

وأضاف التقرير الإنجليزي، أن الصحيفة التي غالبا ما تستحضر شائعات انتقالات جامحة وتتعاطف مع ريال مدريد، أصدرت نسختها مع عنوان رئيسي في الصفحة الأولى يترجم إلى «هذا الفريق يريد المزيد، فوق صورة سيرجيو راموس وهو يصيب صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018».

يأتي هذا الإصدار بعد قرعة ربع نهائي الكأس الأوروبية، التي أجريت الجمعة وشهدت مواجهة الريدز مع فريق المدرب زين الدين زيدان الشهر المقبل في تكرار للمباراة في كييف.

محمد صلاح وراموس خلال لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا 2018

صورة من تقرير موقع ليفربول إيكو

تلك المباراة في عام 2018، التي فاز بها ريال مدريد 3-1 بعد خطأين فادحين من الحارس لوريس كاريوس، شابها خطأ عندما أخطأ راموس قائد لوس بلانكوس صلاح في الدقيقة 22- لينهي قبل الأوان مشاركة النجم المصري في الحدث الرائع بعد هدفه المذهل 44. الموسم.

وتابع التقرير الإنجليزي، لاستعادة الأمر في ذلك الوقت، لا سيما بطريقة فظة باستخدام صورة وعنوان رئيسي يشير إلى أن لاعبي ريال مدريد يريدون المزيد مما حدث بين راموس وصلاح، هي مجرد لقطة رخيصة.

محمد صلاح وراموس خلال لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا 2018

وانتهى التقرير إلى نصيحة للمدرب الألماني يورجنن كلوب وفريقه، وقال: إذا احتاج الريدز إلى المزيد من الحافز للانتقام من نتيجة 2018، فإن يورجن كلوب سيحتاج فقط إلى لصق بضع نسخ من الصفحة الأولى لماركا حول غرفة الملابس.