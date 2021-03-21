شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يُفاجئ موسيماني في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي سيف زاهر، إن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، طلب من لجنة التخطيط بالنادي، تجديد عقد الجنوب بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي.

وأضاف زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الخطيب اجتمع بلجنة التخطيط في الأهلي وأوصى بتجديد عقد موسيماني لمدة 4 مواسم قادمة، في حالة استمرار تحقيق الفريق للألقاب المحلية والأفريقية خلال ولايته.

وواصل: «الخطيب يُمني النفس بأن يسير موسيماني على خطى البرتغالي مانويل جوزيه، وهو الأمر الذي يزيد من حظوظ بيبو في الفوز بالانتخابات المقبلة للأهلي».

جدير بالذكر أن موسيماني قاد الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسختها المنصرمة، عقب 7 أعوام من التتويج الأخير للفريق بالمسابقة القارية.