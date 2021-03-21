شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى: الزمالك يحتاج لجنة كرة قوية.. وهؤلاء يستحقون الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عزمى مجاهد، نجم الزمالك السابق ومدرب البنك الأهلي الحالي، أن نادى الزمالك يحتاج لتواجد لجنة كرة قوية وحازمة في الفترة المقبلة، ليعود لمكانته الطبيعية.

وقال أمير عزمى، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "البنك الأهلى يضم لاعبين مميزين، ولكن الفريق ينقصه الأداء الجماعى فقط، وخلال جلال يستغل فترة التوقف الحالية لخوض أكثر من 5 وديات، ونتمنى أن ننهى الدورى في مكانة كويسة في جدول الدورى".

وأضاف: "من الصعب أن يتأهل الزمالك من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، لأن الموضوع صعب ولكن ليس مستحيلا وأطالب اللاعبين بالتركيز في الدورى ومحاولة التتويج بالبطولة الغائبة منذ فترة".

وتابع: "كارتيرون طلب تواجد أمير عبد العزيز في الجهاز الفني الحالي معه، وعلمت أن سبب استبعاد أمير من جهاز كارتيرون الحالي كانت تصريحات شقيقه أيمن عبد العزيز".

واستطرد: "الزمالك هو من يصنع اللاعبين وخيره على الجميع، وأطالب اللاعبين بالصبر على المستحقات والوقوف بجانب النادى في هذه الأزمة، والزمالك يحتاج تواجد لجنة كرة قوية وحازمة، من بينهم محمود سعد".

وأردف: "أرفض فكرة تعديل العقود مع اللاعبين، لأن النادى متعاقد مع اللاعب 3 أو 4 سنوات ليه يعدل عقده بعد موسم، حتى ولو تألق مع الفريق ولازم يكون فيه احترام للعقود، وعقود لاعبى الزمالك والأهلى كبيرة جدا، وبيراميدز حالة استثنائية".

واختتم أمير تصريحاته: "محمد عبد المنصف وأوباما وعمر كمال وفادى فريد كانوا يستحقون الانضمام للمنتخب الأول".