شكرا لقرائتكم خبر عن فادي فريد: أحلم بالعودة للأهلي ولن أكون ضيف شرف فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى فادي فريد، لاعب البنك الأهلي، عودته للأهلي مجددا بعد رحيله عن الفريق قبل سنوات، بعد أن نشأ وترعرع مع ناشئى القلعة الحمراء، موضحا أنه سعيد بالانضمام للمنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق.

وقال فادي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، إنه لن يكون ضيف شرف في المنتخب وكامل تركيزه على هذه النقطة.

وأضاف فريد: "لم يحدثني أحد للانضمام في المنتخب الأول، وأتمنى تمثيل الفراعنة تحت قيادة البدري، خاصة أني أقدم مستوى مميزا في الفترة الأخيرة".

وأعرب لاعب البنك الأهلي عن تمنيه المشاركة في الأولمبياد، مؤكدا أن المنافسة لن تكون سهلة، نظرا لوجود أكثر من لاعب مميز، موضحا أن الأهلي لم يتحدث معه نهائيا للعودة من فريق.

وأشاد فريد بالمستوى الذي وصل له مع البنك الأهلي ومع خالد جلال، المدير الفني للفريق، مثمنا الدور الذي يلعبه معه في تأهيله نفسيا وفنيا للمباريات، وهو ما ساعده على أن يكون أحد عناصر المنتخب الأولمبي في التجمع الذي انطلق اليوم.