شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الأهلي.. المريخ السوداني: طالبنا باستبعاد سيمبا من دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عباس، المستشار القانوني لنادي المريخ السوداني، آخر تطورات شكوى النادي السوداني ضد سيمبا التنزاني، موضحا أن فريقه أرسل شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي تطالبه باحتساب نقاط مباراته مع الفريق التنزاني لصالحه، مع استبعاد سيمبا نهائيا من البطولة.

وقال عباس، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، إن مندوب من نادي سيمبا هو من قام بتسليم نتائج تحاليل كورونا لفريقه، وشهدت إصابة 8 من لاعبي المريخ، وطلبنا التأجيل حتى لا يكون باقي اللاعبين حاملين للعدوى".

كان المريخ قد تعرض لخديعة من سيمبا التنزاني، حسب شكواه، بعدما تورط الفريق التنزاني في تزوير نتائج تحاليل كورونا للاعبي المريخ.

وأضاف المستشار القانوني باسم المريخ السوداني: "كنا نشك في صحة هذه التحاليل خاصة أن الـ8 المصابين هم أساس نادي المريخ، والمدير الفني لسيمبا، هو ديدييه جوميز، كان مدربا سابقا لنا، ويعرف كل كبيرة وصغيرة عنا".

وتابع: "ما حدث من سيمبا التنزاني ضد المريخ، تكرر مع بلاتو يونايتد النيجيري وبلاتينوم الزيمبابوي في مبارياتهم ضد سيمبا في الأدوار التمهيدية، ونطالب الكاف باستبعاده من البطولة".

وختم المستشار القانوني للنادي السوداني، بأن نتائج التحاليل تم عملها في مستشفى بتنزانيا، وتم تسليم النتائج قبل المباراة بساعتين فقط، مما اضطر النادي السوداني للتحقق من صحة هذه التحاليل.