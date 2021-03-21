شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يخوض معسكرا مغلقا بـ6 أكتوبر ونقل التدريبات إلى بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر لمدة 3 أيام خلال الفترة المقبلة وقبل السفر إلى الإسماعيلية وذلك لزيادة الانسجام بين اللاعبين قبل استئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدرس الجهاز الفني لفريق البنك الاهلى نقل تدريبات ومباريات الفريق الى ستاد بتروسبورت بدلا من المقاولون العرب خلال لقاءات بطولة الدورى المصرى الممتاز المقبلة.

واتفق مسئولو فريق البنك الأهلى على خوض وديتين أمام غزل المحلة ومصر المقاصة، وذلك لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبى الفريق والوقوف على الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون خلال مباريات الدورى السابقة والعمل على تصحيحها قبل استئناف المباريات البطولة.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيرة وادى دجلة يوم 6 من الشهر المقبل في أنطلاق مباريات الدورى الثانى من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي سوف تقام على ستاد السلام .