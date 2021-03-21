الامارات | النصر والفجيرة في حوار «المربع الذهبي والهروب من القاع»

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والفجيرة في حوار «المربع الذهبي والهروب من القاع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه الفجيرة ضيفه النصر اليوم في مباراة بالغة الأهمية لكلا الفريقين الساعة الخامسة و45 دقيقة، ضمن الجولة 22 لدوري الخليج العربي. وما بين تمسك الفجيرة بأمل البقاء وتحصيل أي نقاط للهروب من خطر القاع، والرغبة القوية للنصر في مواصلة النتائج الجيدة، والحفاظ على موقعه في المربع الذهبي؛ ستكون الإثارة حاضرة بين الفريقين اليوم.

ويمتلك النصر 39 نقطة، بينما لدى الفجيرة 11 نقطة في المركز قبل الأخير. ويتوقع للمباراة أن تظهر قوية وصعبة على الطرفين. وكان النصر قد فاز على كلباء (2-1)، بينما خسر الفجيرة أمام الجزيرة (4-2) رغم تقديمه مباراة كبيرة من الناحية الفنية.

ويدخل الفجيرة المباراة مكتمل الصفوف بعد عودة هداف الفريق السويدي كريستيان صامؤيل واللاعب خليل خميس، إضافة إلى التصاعد في أداء المدافع العراقي محمد مصطفى وبلال يوسف والحارس إسماعيل التميمي، ما يمنحه الدافع لأن تكون النقاط الثلاث هدفاً له. وكان الفريقان تواجها في سبع مباريات فاز النصر في ست وتعادلا في مباراة واحدة، وفي ذهاب الموسم الحالي فاز النصر 3-2. ويراهن النصر على مجموعة من الأسماء المتألقة بشدة هذا الموسم، لعل أبرزها ريان مينديز.

للإطلاع على تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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