الامارات | «تنس دبي» تهدي الروسي كارتسيف لقباً أول

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنس دبي» تهدي الروسي كارتسيف لقباً أول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المصنف 42 على العالم الروسي أصلان كارتسيف، اللقب الأول في مسيرته الاحترافية، بفوزه أمس، ببطولة «تنس دبي» للاعبين المحترفين، عقب انتصاره على مفاجأة النسخة 29 الجنوب إفريقي لويد هاريس المصنف 81 عالمياً، بواقع (6-3 و6-2)، في المباراة النهائية التي جمعتهما على الاستاد الرئيس في ملاعب «السوق الحرة-دبي»، ودامت قرابة 75 دقيقة.

كما أهدى أصلان كارتسيف (شارك في البطولة ببطاقة دعوة وجهتها له اللجنة المنظمة) التنس الروسي اللقب الأول تاريخياً في بطولة دبي، وبات البطل الـ18 الذي ينجح في الفوز بلقب البطولة منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1993، كما بات ثاني لاعب في تاريخ «تنس دبي» يشارك ببطاقة دعوة وينجح في حصد لقبها، بعد النمساوي توماس موستر في نسخة 1997.

وعقب انتهاء المنافسات، قام الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، يصحبه كل من النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للسوق الحرة-دبي، كولم ماكلوكلين، ورئيس العمليات في السوق الحرة-دبي، راميش كيدامبي، ومدير بطولات «تنس دبي» صلاح تهلك، والأمين العام لاتحاد التنس وممثل رابطة لاعبي التنس للمحترفين ناصر يوسف، ونائب الرئيس لشؤون التسويق في السوق الحرة-دبي، شنيد السباعي، والحكم العام للاتحاد الدولي ورابطة اللاعبين المحترفين للتنس علي نيلي، بتتويج الفائزين.

وحصل النجم الروسي كارتسيف على جائزة المركز الأول البالغة 149 ألفاً و490 دولاراً، بالإضافة إلى 500 نقطة تضاف إلى مجموع نقاط تصنيفه العالمي، ليضمن بذلك دخوله قائمة الـ30 المصنفين الأوائل عالمياً، فيما حصد الجنوب إفريقي لويد هاريس الجائزة المالية للمركز الثاني البالغة 110 آلاف و530 دولاراً، بجانب 300 نقطة، مع العلم أن مواجهة يوم أمس، هي الأولى التي تجمع اللاعبين في بطولات التنس العالمي.

وتمكن الروسي كارتسيف من تتويج مسيرته الناجحة في دبي نحو لقبه الاحترافي الأول، عقب إقصائه في المربع الذهبي المصنف الثامن عالمياً والثاني في البطولة الروسي أندريه روبليف بالفوز بمجموعتين لمجموعة واحدة (6-2 و4-6 و6-4)، الذي جاء مكملاً لتخطيه الإيطالي جانيك سينير المصنف 32 عالمياً في الدور ربع النهائي بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و6-2)، وسبقه بالفوز على إيطالي آخر في الدور الـ16 بإقصائه المصنف 37 على العالم لورينزو سونيغو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (3-6 و6-3 و6-4)، بجانب انتصاره الصعب في الدور الثاني على المصنف 28 عالمياً البريطاني دانيال إيفانز بواقع مجموعتين مقابل مجموعة (6-4 و4-6 و6-4)، واستهلاله الدور الأول بانتصار مستحق على البيلاروسي إيغور غيراسيموف المصنف 77 على العالم بمجموعتين دون ردّ (6-4 و6-4).

وتعقيباً على لقبه الأول في دبي، قال الروسي كارتسيف: «شعور رائع أن أحقق لقبي الأول تاريخياً من بوابة (تنس دبي)، خصوصاً أنه اللقب الأول ايضاً للتنس الروسي في هذه البطولة العريقة».

موضحاً: «أشكر اللجنة المنظمة على توجيه بطاقة دعوة لي للتواجد في النسخة 29 من بطولة دبي، في فرصة لم أتوانَ عن استثمارها بالصورة المثلى، وتحقيق انتصارات صعبة نحو الفوز باللقب، والانضمام إلى قائمة سجلها الذهبي الذي يضم أساطير اللعبة، خصوصاً السويسري روجيه فيدرر حامل الرقم القياسي لبطولة دبي (ثمانية ألقاب)، والصربي نوفاك ديوكوفيتش صاحب الألقاب الخمسة».

فرح وكابال يقبضان على لقب الزوجي

توّج الثنائي الكولومبي المكون من روبرت فرح وخوان سيباستيان كابال المصنفين الأول والثاني على العالم، بلقب منافسات الزوجي، بعد تغلبهما في المباراة النهائية على حساب الثنائي الكرواتي المكون من نيكولا مكتيتش وماتي بافيتش المصنفين الثالث والرابع على العالم بمجموعتين دون ردّ، بواقع (7-6 و7-6)، في لقاء امتد لساعة و47 دقيقة.

وحصل الثنائي الكولومبي فرح وكابال جائزة المركز الأول في منافسات الزوجي البالغة 52 ألفاً و850 دولاراً، بالإضافة إلى 500 نقطة تُضاف إلى مجموع نقاطهما في التصنيف العالمي، فيما حصد الثنائي الكرواتي مكتيتش وبافيتش جائزة المركز الثاني البالغة 39 ألفاً و780 دولاراً، بجانب 300 نقطة تُضاف إلى تصنيفهما العالمي.

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