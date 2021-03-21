الامارات | تتويج الشارقة بثنائية «الكاتا والكوميتيه» في دوري الكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج الشارقة بثنائية «الكاتا والكوميتيه» في دوري الكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هيمن نادي الشارقة على منافسات دوري الكاراتيه، الذي أقيم أول من أمس، وذلك بتتويجه في مسابقتي الكاتا والكوميتيه للرجال. في المقابل، ذهب لقب السيدات في الكوميتيه إلى نادي الشارقة لرياضة المرأة.

وعقب انتهاء المنافسات التي أقيمت في صالة نادي الشارقة (الحزانة)، قام رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، بصحبة رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع، بتتويج الفائزين. وجاء تتويج الشارقة من خلال مروان المازمي وخليفة العبار وديان باجيك في الكاتا، بينما على مستوى الكوميتيه (القتال المباشر)، تُوج زملاؤهم أحمد الغزالي وفلادا بورجا ومحمد مبروك وسليمان الملا ومحمد المشرخ ومحمد الأنصاري وحماد الغفلي ومحمد أشرف ومحمد عبدالنبي.

وفي (كوميتيه سيدات)، نجحت لاعبات الشارقة لرياضة المرأة في حصد الذهبية، على حساب لاعبات الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news