الامارات | اختبار «الديربي» يحدد مسار الجزيرة نحو لقب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار «الديربي» يحدد مسار الجزيرة نحو لقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الجزيرة مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفاً على الوحدة في الجولة 22 من دوري الخليج العربي، الساعة 8:15 اليوم على استاد آل نهيان في أبوظبي، إذ يعد اختبار «الديربي» إحدى أهم المباريات التي ستحدد مسار الجزيرة نحو الدرع.

ويسعى «فخر أبوظبي» لتجنب خسارة أي نقاط قد ترفع من إثارة المنافسة مع بني ياس، أو تعيد الأمل للشارقة والنصر، خصوصاً أنه يمتلك 47 نقطة.

وكان الجزيرة فاز ذهاباً 2-0، بينما تعد مباراة اليوم بداية لأهم مرحلة في الموسم، حيث سيخوض بعدها أربع مباريات حاسمة أمام الوصل وعجمان والعين وخورفكان، بينما سيكون أبرز ما يؤرق المدرب الهولندي كايزر التراجع الكبير في أداء الفريق في آخر مباراتين، والفوز بصعوبة على حتا والفجيرة، بعدما كان يقدم أفضل مستوياته بالموسم الحالي وفوزه بنتائج كبيرة على عجمان والنصر والظفرة وكلباء والشارقة.

في المقابل، يأمل الوحدة أن يكسر عقدة «المباريات الكبيرة»، خصوصاً أنه حقق ثمانية انتصارات في الدوري، لم يكن منها أي فوز على الأندية التي تحتل المراكز الستة الأولى.

ويخوض الوحدة «الديربي» بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد انتصاراته بتغلبه في الجولة الماضية على الظفرة بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة، ويسعى الفريق إلى تعديل وضعه في جدول الترتيب.

من جهته قال مدرب الجزيرة كايزر في المؤتمر الصحافي: «كل فريق يسعى إلى تحقيق الفوز، ولا أرى أنه يوجد ضغوط على فريقى بسبب منافسته في اللقب». وأضاف: «نفتقد سالم راشد فقط للإيقاف بالبطاقات التراكمية، بينما جميع اللاعبين جاهزون، وبالنسبة إلى أسلوب اللعب، فلن يتغير مع تقدم مباريات الدوري واقتراب المنافسة من النهاية، ولكن من الصعب جداً أن نؤدي 26 مباراة بالمستوى نفسه وسنواصل طريقتنا في الاستحواذ والعمل على تقديم مباراة رائعة مع العمل على كسب النقاط».

• «العنابي» لم يفز هذا الموسم على أي نادٍ من الستة الأوائل.

• الجزيرة فاز ذهاباً بنتيجة 2-صفر.

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