الامارات | كلباء ينهي مغامرة خورفكان ويحقق رقماً قياسياً

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء ينهي مغامرة خورفكان ويحقق رقماً قياسياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب اتحاد كلباء تأخره بهدف إلى الفوز على ضيفه خورفكان بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيد اتحاد كلباء 32 نقطة، محققاً رقماً قياسياً جديداً بعدد النقاط التي يسجلها في موسم واحد في دوري المحترفين، بعد أن كان الرقم السابق 29 نقطة في الموسم الحالي، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 21 نقطة.

بدأ خورفكان المباراة مهاجماً، وكانت أول تسديدة من قبل مدافعه الرفاعي من خارج الجزاء ذهبت أعلى العارضة في الدقيقة الثانية، بينما كانت أول محاولة لكلباء عن طريق مهاجمه التوغولي مالابا الذي سدد كرته الرأسية إلى جانب المرمى (12)، وواصل خورفكان الذي كانت له الأفضلية في الشوط الأول سيطرته وقاد هجمتين متتاليتين في الدقيقة 21، تصدى في الأولى حارس النمور جمال عبدالله لكرة قوية سددها البرازيلي برونو لاماس، وفي الثانية سدد مواطنه رامون لوبيز كرة رأسية ذهبت أعلى العارضة بقليل.

وكاد اتحاد كلباء أن يتقدم بالنتيجة لولا أن الكرة الرأسية التي سددها عبدالسلام محمد مرت بجانب القائم 36، وتمكن خورفكان من تسجيل الهدف الأول عن طريق البرازيلي رافائيل جوميروس (دودو)، الذي أكمل كرة عرضية وصلته من مواطنه رامون لوبيز سددها قوية مفاجئة إلى الشباك (45+2).

وأضاع السويسري مارياني فرصة العودة للمباراة، عندما سدد إلى الخارج بعد لقطة دفاعية مميزة من المدافع عبدالله الرفاعي (68).

وسقط مالابا داخل منطقة جزاء خورفكان، إلا أن الحكم لم يحتسب ضربة جزاء بعد احتكاكه باللاعب عبدالله الرفاعي (83).

وسجل اتحاد كلباء هدف التعادل عن طريق كرة رأسية سددها أحمد عامر نحو الشباك بعد عرضية وصلته من وليد عمبر، وعاد سلطان عادل وسجل هدف الفوز لاتحاد كلباء بكرة رأسية سددها على الطائر (89)، لتنتهي المباراة بعدها بفوز «النمور».

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