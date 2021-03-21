شكرا لقرائتكم خبر عن نجم البنك الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فادي فريد، لاعب البنك الأهلي، إن انضمامه لمنتخب مصر الأوليمبي، جاء تتويجا للمجهود الذي بذله خلال الموسم الجاري.

وأضاف فريد، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أنه استطاع أن يحظى بثقة شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، رغم نتائج فريقه المتواضعة هذا الموسم.

وأكد فريد أنه مستعد لخوض منافسة شريفة مع زملائه للتواجد ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب في اللقاءات المقبلة.

ونفى فادي فريد الأنباء التي أشارت إلى تواصل النادي الأهلي معه، من أجل ضمه في الموسم المقبل.