شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني يطالب «كاف» باستبعاد سيمبا من دوري الأبطال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد عباس، المستشار القانوني لنادي المريخ السوداني، إن ناديه يطالب الاتحاد الإفريقي للكرة باستبعاد نادي سيمبا التنزاني من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عباس، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «مندوب من نادي سيمبا هو من قام بتسليم نتائج تحاليل كورونا لنا، التي شهدت إصابة 8 من لاعبي المريخ، وطلبنا التأجيل حتى لا يكون باقي اللاعبين حاملين للعدوى».

وتابع: «كنا نشك في صحة هذه التحاليل خاصة أن الـ8 المصابين هم أساس نادي المريخ، والمدير الفني لسيمبا، هو ديدييه جوميز، كان مدربا سابقا لنا ويعرف كل كبيرة وصغيرة عنا».

وتابع: «ما حدث من سيمبا التنزاني ضد المريخ، تكرر مع بلاتو يونايتد النيجيري وبلاتينوم الزيمبابوي في مبارياتهم ضد سيمبا في الأدوار التمهيدية، ونطالب الكاف باستبعاده من البطولة».