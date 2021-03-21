شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة حازم إمام وعودته للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن حازم إمام الظهير الأيمن يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بعضلة السمانة.

وأضاف أسامة أن حالة حازم إمام في تحسن مستمر، ويسير بشكل جيد في البرنامج الموضوع له، وبمجرد الانتهاء سينتظم في التدريبات مع زملائه. ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في الثالث من أبريل المقبل بالجزائر.

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إقامة معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري الممتاز الحالية.

وأبدى كارتيرون رغبته في خوض تدريبات الفريق خلال فترة توقف الدوري بمقر النادي دون إقامة معسكر مغلق وذلك لغياب عدد كبير من اللاعبين بالمنتخبات المختلفة.

وضم المنتخب الأول بقيادة حسام البدري 5 من لاعبي الفريق وهم: محمود جنش، محمود الونش، أحمد فتوح، طارق حامد، وأحمد سيد “زيزو”، بينما ضم شوقي غريب 3 لاعبين للمنتخب الأوليمبي وهم: أحمد عيد، إمام عاشور، وأسامة فيصل.