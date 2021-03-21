شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة في أزمة أحمد حجازي مع المنتخب خلال مباراتي كينيا وجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انفرجت أزمة أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي مع المنتخب المصري خلال مباراتي كينيا وجزر القمر المقرر إقامتهما يوم 25 و30 من الشهر الجاري ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وعقب طرد أحمد حجازي خلال لقاء فريقه السبت 20/3/2021، أمام الرائد، تأكد غياب المدافع المصري عن فريقه السعودي خلال لقاء الهلال المقرر له التاسع من أبريل، ليصبح أحمد حجاز متمكننا من خوض مباراتي كينيا وجزر القمر مع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري.

وكان فريق الاتحاد السعودي، يرفض خوض أحمد حجازي المباراتين المقبلتين مع المنتخب الوطني أمام كينيا وجزر القمر، وطالبه بخوض لقاء كينيا فقط والعودة مرة أخرى للسعودية استعدادا لمباراة الهلال السعودي يوم 9 أبريل من الشهر المقبل، ولكن الطرد الذي حصل عليه المدافع المصري اليوم حل هذه الأزمة تماما.

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي تخوض مبارياتي كينا وجزر القمر يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.

وجاء قائمة المنتخب كالتالي: محمد الشناوي - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر محمد هاني - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش- علي جبر- أحمد أيمن منصور- ياسر إبراهيم- محمد النني- عمرو السولية- طارق حامد - حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي - مصطفى فتحي- محمد مجدي أفشه- مصطفي محمد- حسام حسن- أحمد ياسر ريان- محمد شريف.