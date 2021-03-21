شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لاعبين إيطالي: عمرو وردة مفاجأة الكالتشيو الموسم ‏المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال دييجو تافانو، وكيل اللاعبين الإيطالي، أن المصري عمرو وردة، نجم وصانع ألعاب فريق باوك اليوناني، سيكون مفاجأة الدوري الإيطالي قريباً.

وأضاف تافانو، في تصريحات لموقع "توتو ميركاتو": "أراهن على عمرو وردة بأنه سيكون نجم الدوري الايطالي في الموسم القادم، وسيكون الصفقة التي أقدمها لأفاجئ بها الجميع".

وشدد وكيل اللاعبين الايطالي على الموهبة التي يتمتع بها وردة والامكانية الفنية المميزة للاعب.

يذكر أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول قد استبعد وردة من قائمة الفراعنة للمعسكر القادم استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا 2022.

بدأ وردة مسيرته بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن يخرج لإعارة للاتحاد السكندري ثم طرق أبواب الاحتراف في أوروبا.