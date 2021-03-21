محمد صلاح يتزعم قائمة الأفارقة في الدوريات الأوروبية

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، تواجد داخل التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة الأفضل فى دوريات أوروبا خاصة بعد إبداعه وتألقه في الدوريات الأوروبية بقميص ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح جاء على رأس اللاعبين الأفارقة المتواجدين في التشكيلة المثالية وفقا لما أعلنته شبكة "جلوب سوكر"، وهم: السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، وأشرف حكيمي، لاعب إنتر، وحكيم زياش، لاعب تشيلسي، والسنغالي إدوارد ميندى حارس مرمى تشيلسى.

ومازال التصويت جاري لاختيار ظهير أيسر ولاعبين فى منطقة الوسط.

أسرة محمد صلاح تكشف حقيقة انتقاله لصفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، ورحيله عن صفوف فريقه الإنجليزي مستمر ومتجددا يوما تلو الآخر، وجاء خال النجم المصري ليوضح حقيقة رحيله عن البريميرليج خلال الميركاتو الصيفي المقبل أم سيبقى داخل قلعة الأنفليد.

عبد العزيز البمبي، خال محمد صلاح، قال، إن صلاح لم يحسم حتى الآن قراره بالاستمرار في ناديه أو الانتقال لناد آخر سواء في الدوري الأسباني من خلال أندية برشلونة أو ريال مدريد، أو أي دوري آخر.

وقال خال محمد صلاح، كأحد أقارب النجم المصري، يتمنى أن يستمر محمد صلاح مع ناديه الإنجليزي للتتويج معه بمزيد من البطولات، وتحقيق نجاحات جديدة، وهو أيضا نفس الرأي بالنسبة لمحبي ومشجعي صلاح في بلدته بقريه بسيون بمحافظة الغربية، وفقا لما نشره موقع شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضافخال محمد صلاح: أن اللاعب سينضم لمعسكر المنتخب الوطني للاستعداد للقائي المنتخب أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وأوضح أن صلاح يعكف على تحضير هدية خاصة لوالدته بمناسبة عيد الأم.