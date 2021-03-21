شكرا لقرائتكم خبر عن البياوي: 5 مباريات مصيرية للفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:

نزار جعفر

أكد التونسي نصيف البياوي مدرب الفجيرة ثقته في لاعبي فريقه على تقديم مباراة حاسمة وقوية أمام النصر، واستعادة النتائج الإيجابية، خاصة وأن وضع «الذئاب» بات غير مطمئن في جدول الترتيب على الرغم من الأداء الجيد الذي يقدمه الفريق والذي كان قريباً من الفوز وحصد النقاط في مبارياته الأخيرة لولا بعض الأخطاء والجزئيات الصغيرة.

وشدد المدرب التونسي على ضرورة تصحيح الوضع بدءاً من مباراة النصر التي تعتبر واحدة من خمس مباريات مصيرية متبقية للفريق في الدوري عبر القتال في الملعب وبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق نتائج جيدة للخروج من نفق المؤخرة وتأمين بقاء الفريق في منظومة المحترفين.

بدوره، أكد الحارس عبد الله التميمي، إنهم تعاهدوا على تحقيق الفوز والإبقاء على النقاط الثلاث بملعب الذئاب مع حرمان الفريق الضيف من استثمار أي فرص تتهيأ لهم أثناء المباراة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود من أجل انتزاع طوق النجاة.