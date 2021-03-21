شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: سنتحمل قيمة الشرط الجزائي لإيهاب جلال مع المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم الإسماعيلي، عن تحمل ناديه قيمة الشرط الجزائي لفسخ تعاقد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للدراويش، مع المقاصة فريقه السابق، موضحا أن الصفقة لم تتم بشكل رسمي حتى الآن، وحال إتمامها سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل.

وقال وحيد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس: إيهاب جلال لم يترك مصر المقاصة حتى الآن، وما زالت هناك مشاورات بينه وبين مجلس إدارة الإسماعيلي قبل التعاقد رسميًا.

وأكد أن الإسماعيلي يوافق على شروط إيهاب جلال الفنية ولا يوجد جدل فيها، ولكن توجد بعض الخلافات المادية يتم النظر فيها، موجها الشكر للواء بكري سليم رئيس مصر للمقاصة، على كل ما قاله عن الإسماعيلي ودعمه له.

وأضاف: "فور انتهاء المفاوضات سيتم الإعلان عن الصفقة رسميا، ولا داعي للاجتهادات في الفترة الحالية، ولابد أن يطمئن جمهور الإسماعيلي، وسوف نقوم بكل ما بوسعنا لعودة الفريق للمنافسة بشكل مميز في فترة وجيزة".