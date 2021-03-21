شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يطير لعمان اليوم لدخول حجر صحى قبل قيادة فريق الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير اليوم الأحد حمزة الجمل نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق لسلطنة عمان ليبدأ مهام عمله الجديد كمدير فنى للاتحاد العمانى، ومن المقرر أن يدخل حمزة الجمل حجر صحى لمدة أسبوع يجرى خلالها مسحة كورونا ويترقب نتيجتها وعلى ضوء النتيجة سوف يقود المران الاول لفريقه الجديد الذى وقع لمدة موسمين منذ أيام قليلة.

وكشف حمزة الجمل ، عن توليه مسئولية تدريب الاتحاد العمانى لمدة موسمين، قائلا:"وقعت عقود تدريب الاتحاد العمانى منذ قليل، وأتمنى التوفيق فى رحلتى المقبلة بالدوري العمانى لتحقيق أمال وطموحات الفريق".

وسبق لحمزة الجمل تدريب أندية النصر وظفار العمانى ويحظى بإعجاب المسئولين فى سلطنة عمان بعدما حقق نتائج متميزة هناك.

كشف حمزة الجمل موقفه من تولى إيهاب جلال تدريب الدراويش خلفاً للبوسنى دراجان يوفيتش الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه ، وقال حمزة الجمل فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:"جمهور الاسماعيلى يرشحنى دائماً لقيادة الفريق الأصفر ولن أدخل فى أية تفاصيل حول عدم إقدام الادارة على الاستعانة بجهودى ، وسعيد بثقة بجمهور الدراويش وبوعدهم أنى فى يوم من الايام هشيل هموهم وأرد الدين لهذا النادى الذى له فضل عليا لاعباً أو سواء فى الترشيح لتدريب الاسماعيلى ، وهذا دين فى رقبتى سأرده يوماً للقلعة الصفراء".

وأكمل :"درست فن انتشال المؤسسات الكروية وكيفية إعادة الثقة للاعبين ، الاسماعيلى يحتاج لحلول علمية سريعة لوضع النادى ، وقرار اقالة المدرب أو الاعتذار دليل على التخبط ، لو المدرب اعتذر كان المفترض لايقبل اعتذاره بإعتباره مرتبط بعقد مع النادى ، وإذا تمت إقالته فكيف تتخذ قرار إقالة مدرب وأنت غير مستعد بخطة بديلة".

وعن تولى إيهاب جلال تدريب الاسماعيلى علق حمزة الجمل:" مدرب متميز ولكنه لن ينجح بمفرده، يجب أن نوفر له سبل النجاح ونسانده وندعمه لاعبين وإدارة وجمهور، يجب منحه كافة الصلاحيات حتى ينجح سواء فى اختيار جهازه المعاون والادارى بدون أى تدخل"