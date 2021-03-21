شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لعدم تعيين مدير كرة في الزمالك بعد اعتذار أسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية داخل إدارة نادي الزمالك لعدم تعيين مدير للكرة بالجهاز الفني الجديد، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك بعد اعتذار أسامة نبيه، المدرب العام بالفريق، عن تولي منصب مدير الكرة إلى جانب عمله الفني.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن الاتجاه الأقرب هو عدم تعيين مدير للكرة على أن يتم تطبيق اللائحة الداخلية للفريق، من خلال مشرف على الفريق، والأقرب أن يتولى أحد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي ملف الإشراف على الكرة.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك قراره بشأن تعيين مدير للكرة خلال الأيام المقبلة، وتحديدا قبل مباراة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 3 ابريل المقبل.

ورفض أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله الفنى فى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تولى المهمة قبل مواجهة الترجى التونسى الأخيرة فى دورى أبطال أفريقيا، خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو.

وطلب نبيه عدم تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام، حتى لا يتعارض العملان مع بعضهما البعض، أو يؤثر كل منهما عن الآخر فى الفترة المقبلة.

وكان مسئولو الزمالك قد فضلوا إسناد مهمة مدير الكرة لأسامة نبيه حتى يتمكن من إعادة الاتزان الإدارى داخل صفوف الزمالك، خاصة أنه يمتاز بالشخصية القوية ويُجيد التعامل مع اللاعبين.

وتجرى محاولات من أجل إقناع أسامة نبيه بالدمج بين المنصبين فى الجهاز الفنى، وفى حال إصراره على عدم شغل منصب مدير الكرة والاكتفاء بالمدرب العام، سيبدأ مسئولو النادى الأبيض البحث عن مدير كرة للفريق.