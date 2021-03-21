شكرا لقرائتكم خبر عن السويسري جروتر: حراس المرمى المصريون مؤهلون للاحتراف في أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن السويسري توماس جروتر، مدرب حراس الزمالك السابق، الفترة التي قضاها مع الفريق الأبيض، قائلا: "حققنا ألقابا كثيرة مع الزمالك وكانت من أفضل فتراتي، وفزنا مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية في حضور 80 ألف مشجع.

وأضاف جروتر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس: "كان لدينا محمود جنش وعمر صلاح في الفترة التي عملت فيها بالجهاز الفني للزمالك تحت قيادة كريستيان جروس، والثنائي قدم فترة عظيمة وكانت لديهما المؤهلات لحمل قميص فريق كبير مثل الزمالك".

وأكد مدرب حراس الزمالك الأسبق ثقته في قدرات حراس المرمى في مصر للاحتراف في أوروبا، موضحا أن مصر بها قدرات كبيرة في هذا المركز، ويستطيعون تلبية احتياجات الاحتراف الأوروبي.

وعن المقارنة بين الثنائي أبو جبل وجنش حاليا ومن الأحق بحراسة عرين الزمالك، رفض جروتر تفضيل حارس على آخر، موضحا أنه ليس في موقع مسئولية ومستوى الحراس قد يكون تغير، وبالتالي لا يمكنه اختيار أحدهما على حساب الآخر حاليا.