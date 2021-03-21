شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: التنسيق مع كارتيرون لتصعيد الناشئين فرصة للمواهب الموجودة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق يحيى، رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن وجود تنسيق كامل بين القطاع، والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون؛ لتصعيد مجموعة أخرى من الشباب بخلاف المجموعة المتواجدة.

وقال يحيى، في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، أن عملية تصعيد العناصر المميزة خلال المرحلة المقبلة بفترة التوقف الدولي، ستتم وفقا لوجهة نظر المسئولين بالقطاع، وكذلك المدير الفني للفريق الأول، حيث ستكون فرصة جيدة لمشاركة هؤلاء الناشئين، سواء في المباريات الودية أو التدريبات.

كما أشار طارق يحيى إلى أن العناصر التي سيتم ترشيحها ستكون على الأرجح من فرق القطاع التي تشارك في بطولات الجمهورية.

وشدد رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك على أنه والمسئولون بالقطاع على تواصل دائم مع أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول، ومن المفترض أن يتم خلال الأسبوع الحالى تصعيد بعض الناشئين للتواجد مع الفريق الأول.

واختتم يحيى تصريحاته بأن هذه الخطوة ستأتي بثمارها في القريب العاجل على الفريق؛ نظرا لأن قطاع الناشئين بالنادي به العديد من المواهب هم مستقبل النادي، ويمكن اعتبارهم خامات مميزة ستفيد الفريق الأول مستقبلا.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خطة تنسيقية سيتم تنفيذها مع قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، من أجل اختيار العناصر المميزة من القطاع وضمها.

وكلف كارتيرون الجهاز المعاون له، وعلى رأسهم أسامة نبيه المدرب العام، وكذلك الجهاز الإداري، بالتواصل والتنسيق بشكل دوري مع المسئولين بالقطاع وهم: جمال عبد الحميد المشرف العام على القطاع، وطارق يحيي رئيس قطاعات الناشئين، وبدر حامد مدير القطاع، لاختيار أفضل العناصر لتجهيزها للفريق الأول، وذلك وفقا للسياسة الخاصة بالفرنسي وخطته المستقبلية للنادي.

كما سيقوم المدير الفني للزمالك، بحضور مباريات فرق الناشئين خلال الفترة المقبلة، عقب استئناف المسابقات في بداية أبريل القادم، وذلك لمشاهدة اللاعبين على أرض الواقع والوقوف على مستواهم.