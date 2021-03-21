شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف لـ"كلمة أخيرة": شعرت بالظلم لعدم ضمى للمنتخب..والشناوى أفضل حارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، إنه شعر بالظلم بسبب عدم ضمه لقائمة منتخب مصر في المباريات المقبلة، خاصة وأن مستواه تحسن كثيرا في الفترة السابقة بمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أضاف عبد المنصف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن اختيارات اللاعبين لمنتخب مصر يخص الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، متابعا: "أعتقد أن مستوايا في الفترة السابقة جيد جدا، وخطواتي ثابتة في المباريات وأخطائى هي الأقل في المباريات".

وأوضح حارس مرمى وادي دجلة، أن عدد الأهداف التي تلقاها في مرماه خلال بطولة الدورى الممتاز ليس مبرر لعدم اختياره في قائمة المنتخب، متابعا: "أمتلك أعلى صدات في الدورى وإفساد الهجمات، وكل الأهداف التي دخلت في مرماي وعددها 20 هدفا لا أسئل عنها لأننا نلعب كرة جماعية".

وأشار إلى أنه كان يقبل أن يكون الحارس رقم 3 في قائمة المنتخب الوطنى لكرة القدم، قائلا: "موضوع التصنيف لا يقلق مطلقا.. أنا أقبل أبقى نمرة 3 وكل الحراس الموجودين هدفهم إزاى يتواجدوا في منتخب مصر.. ووارد أبقى في المعسكر رقم 1 أو 2".

وصنف محمد عبد المنصف، محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى بأنه أفضل حارس مرمى في مصر، لنتائجه المتميزة محليا وأفريقيا، ومن الطبيعى جدا أن يكون حارس مصر الأول.