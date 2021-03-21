شكرا لقرائتكم خبر عن فادي فريد: المنافسة في المنتخب الأولمبي صعبة.. والأهلي لم يطلب عودتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فادي فريد، لاعب البنك الأهلي، أنه سعيد بالانضمام للمنتخب الأولمبي، تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق.

وقال فادي، في تصريحات تليفزيونية، إنه لن يكون ضيف شرف في المنتخب الأولمبي، وكامل تركيزه على هذه النقطة لحجز مكان أساسي بالمنتخب.

وأضاف أنه يتمنى المشاركة في الأولمبياد، والمنافسة لن تكون سهلة، نظرا لوجود أكثر من لاعب مميز.

واختتم أن الأهلي لم يتحدث معه نهائيا للعودة من جديد.

على جانب آخر، كشف فادى فريد مهاجم فريق البنك الأهلي، عن سر تألقه فى مباراة أسوان، التى جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة 13 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز البنك الأهلى بهدفين نظيفين، سجلهما فادى فريد ومحمد بسيوني.

وقال فادى فريد، فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الهدف الأول فى أسوان كان جملة متفقا عليها مع محمد بسيونى وتحدثنا فيها قبل المباراة وربنا وفقنا فيها، الدورى فى كل موسم يشهد الثير من التقلبات قد تبدأ بشكل سيئ ولكن تنتهى بشكل جيد، وبدأنا بشكل غير موفق، ولكن لدينا ثقة فى أنفسنا والجهاز الفنى لإنهاء المسابقة فى مركز جيد.

وأضاف فريد، محمد يوسف قدم الكثير معنا، ولكن لم يحالفه التوفيق، وخالد جلال بذل معنا مجهودا كبيرا، وأتمنى أن تكون مباراة أسوان بداية لاستكمال الانتصارات.

واختتم مهاجم البنك الأهلى قائلا: أجتهد مع الفريق فى الوقت الحالى، ولم أتلق عروضا من أندية كبرى، وأتمنى أن يكون الوضع أفضل نهاية الموسم.