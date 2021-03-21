شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: كان نفسى أكون فى المنتخب وهدفى كتابة التاريخ مع الأهلى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش المعار من النادى الأهلي، أنه كان يتمنى الانضمام لمنتخب مصر، استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر، وذلك بعد المستوى الذى قدمه في الموسم الحالي.

وقال عمرو جمال، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "كنت عاوز أكون فى المعسكر وضمن قائمة المنتخب، خصوصا إن أرقامى السنة دى مميزة جدا، وشغل الأرقام كان فى صالحى في الدوري".

وأضاف الغزال: "متفهم جدا للقرار وبتمنى التوفيق للكابتن حسام البدري مع المنتخب قى المباراتين المقبلتين، وكل اختياراته كويسة، وهبقى موجود في أقرب وقت مع المنتخب".

وأوضح مهاجم الجيش: "هدفي العودة للأهلي وكتابة تاريخ كبير لمدة 5 أو 6 سنوات، وعندما قابلت موسيماني في مباراتي الكأس والدوري قال لي أنا متابعك، وتمنى لي الاستمرار على نفس المستوى".

وتابع عمرو جمال: "وضعت لنفسي هدفًا من أجل استعادة مستواي حتى لا أهدر الفرص بشكل متتالى عبر السنوات، وكفاية السنة الماضية اللى اتسرقت منى، بعدما قررت الخروج للإعارة في بيدفيست الجنوب أفريقى".