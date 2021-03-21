بالفيديو.. الحارس ياسين بونو يتنزع تعادلا مثيرا لإشبيلية في الوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أفلت فريق أشبيلية من الهزيمة أمام بلد الوليد وتعادل معه 1-1 مساء السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

وتقدم بلد الوليد بهدف سجله فابيان أوريلانا من ضربة جزاء قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، لكن ياسين بونو خطف هدف التعادل لأشبيلية في الثواني الأخيرة من المباراة.

وجاء هدف ياسين بونو في الثواني الأخيرة من اللقاء، مستغلا عرضة أرضية من الجانب الأيمن وسط غفلة دفاعية حولها الحارس بقدمه اليسرى في الشباك.

ورفع بلد الوليد رصيده بذلك إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر كما ارتفع رصيد أشبيلية إلى 55 نقطة في المركز الرابع.

وتعادل هويسكا مع أوساسونا سلبيا، ليرفع هويسكا رصيده إلى 21 نقطة في المركز العشرين الأخير بفارق ثلاث نقاط خلف إلتشي صاحب المركز السابع عشر وبفارق نقطتين خلف إيبار وديبورتيفو ألافيس.

كذلك رفع أوساسونا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف فقط خلف فالنسيا.