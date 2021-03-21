طارق يحيى: يوجد تنسق مع كارتيرون لتصعيد لاعبين للفريق الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، على وجود تنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لتصعيد مجموعة أخرى من الشباب بخلاف المجموعة المتواجدة.

وقال يحيى في تصريحات لقناة الزمالك، أن عملية تصعيد العناصر المميزة خلال المرحلة المقبلة ستتم وفقا لوجهة نظر المسئولين بالقطاع وكذلك المدرب كارتيرون وستكون فرصة جيدة لمشاركة هؤلاء الناشئين سواء في المباريات الودية أو التدريبات.

وأوضح، أن العناصر التي سيتم ترشيحها ستكون على الأرجح من فرق القطاع التي تشارك في بطولات الجمهورية.

وأشار إلى أنه على تواصل دائم مع أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول، ومن المفترض أن يتم خلال الأسبوع الحالى تصعيد بعض الناشئين للتواجد مع الفريق الأول.