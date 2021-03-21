اخبار الرياضه

نشرة السبت..بنشرقي يعود للقاهرة.. وقائمة كينيا لمواجهة مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم السبت 20 مارس 2021.

بنشرقي يعود للقاهرة الأحد تمهيدًا للانضمام لتدريبات الزمالك

علي جبر يكشف كواليس فشل انضمامه للأهلي

بالفيديو.. طرد أحمد حجازي في مباراة الاتحاد والرائد

كينيا تعلن قائمتها لمواجهة مصر بتصفيات أمم أفريقيا

الكشف عن موعد مباراة الرجاء وبيراميدز

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المريخ يُثبت تلاعب سيمبا في فحوصات

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أزارو يقود الاتفاق للفوز على الفيصلي في الدوري السعودي (فيديو)

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