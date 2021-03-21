الإسماعيلي: الاتفاق مع جلال في اللمسات الأخيرة.. وسندفع الشرط الجزائي لإقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح علاء وحيد المتحدث بإسم نادي الإسماعيلي بأن الاتفاق مع إيهاب جلال لتدريب الفريق لم يكتمل بعد لكنه في اللمسات الأخيرة، موضحًا أن النادي سيدفع الشرط الجزائي لتتم إقالته من مصر للمقاصة.

وقال المتحدث باسم الإسماعيلي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "الاتفاق مع إيهاب جلال حتى الآن لم يتم وخلال الوقت الحالي هناك جلسة مفاوضات مع تامر النحاس وكيل أعماله".

وتابع: "لكن يمكن أن أقول أن الاتفاق في اللمسات الأخيرة، لوجود عدد من النقاط تحتاج إلى الحسم لأن الأمر يجب ان يتفق مع اللوائح وهناك أيضًا الشرط الجزائي وهناك نقاط عديدة لتسوية هذا الأمر".

وأضاف: "حتى الآن الإسماعيلي وافق على دفع الشرط الجزائي لمصر للمقاصة من أجل إقالة إيهاب جلال والاتفاق في الامتار الأخيرة ونتمنى ألا يكون هناك مفاجآت".

وأردف: "90% من طلبات إيهاب جلال لقيادة الإسماعيلي تم الاتفاق عليها، والشرط الجزائي يقدر بـ2 مليون جنيه، لكن حتى الآن إيهاب جلال لم يرحل عن المقاصة وقاد مران الفريق اليوم".

وواصل: "هناك بنود تم وضعها بالفعل وتكتم عليها كل الأطراف حتى تسير الأمور بشكل جيد لذلك أنا لا أعلمه لا أتحدث فيها.. المفاوضات شاقة لكن في النهاية أتمنى أن تكلل بالنجاح، والجميع على أعصابه".