مدرب الزمالك السابق: جنش كان الأفضل في إفريقيا.. ولن أحكم على الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح توماس جروتر مدرب حراس مرمى الزمالك السابق تحت قيادة كريستيان جروس، بأن محمود عبدالرحيم "جنش" كان أفضل حارس في إفريقيا خلال عمله معه، وقال بأن محمد الشناوي حارس كبير لكنه لا يستطيع الحكم عليه لعدم العمل معه من قبل.

وقال جروتر في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "جنش في الموسم الذي توليت به تدريب الفريق كان أفضل حارس في إفريقيا، وحقق أرقام مدهشة وكان يؤدي بشكل احترافي وبشكل قوي، وكان معه عمر صلاح وهو كان مميز جدًا".

وتابع :"لقد تابعت الشناوي بكل تأكيد، لأنه يلعب لفريق كبير، والفرق الكبرى يجب أن يكون لهم حراس أقوياء، وقرار اختيار الحارس الأساسي للمنتخب يجب أن يتعلق بالمدير الفني للمنتخب".

أما عن اختيار الحارس الأساسي للمنتخل قال: "أنا لا استطيع أن أجيب على هذا السؤال، فجنش حارس مرمى رائع واستطاع أن يلعب دور كبير مع الزمالك ومنحنا الكثير من النجاحات، لكن ليس من العدل أن أحكم على الشناوي وأنا لم أتولى تدريبه".

وأضاف: "الزمالك في قلبي لأنه ناد رائع جدًا وأحب مصر للغاية، وبالأخص القاهرة، لكن هناك شروط لابد من الوفاء بها، وكان محبط جدًا أنه بعد هذه الفترات الطويلة التي كان الزمالك يتعامل فيها مع مدربين رائع، ثم تحدث مشاكل مع إدارة الزمالك".

وجه رسال إلى إدارة الزمالك قائلًا: "أنا أدرك أن الزمالك نادي محترف ويفكر في صورته الدولية وسوف يعمل على انهاء الخلافات مع المدربين السابقين للنادي".

واختتم بقوله: "لقد رأيت العديد من الحراس المميزين في مصر، لكن في أوروبا عليك التأقلم مع الأجواء، لكن بالتأكيد المهارة متوفرة والموهبة متوفرة لدى الحراس في مصر".