"كتابة التاريخ".. عمرو جمال يتحدث عن عودته للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عبّر عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش والمعار من صفوف الأهلي، عن رغبته في العودة إلى القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي من أجل كتابة التاريخ على حد قوله.

وأضاف مهاجم طلائع الجيش في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"في نهاية الموسم سينتهي عقد الإعارة بيني وبين نادي طلائع الجيش، ومن المفروض العودى للأهلي مرة أخرى".

وتابع :"ليس هدفي فقط التواجد في النادي الأهلي لكن أريد كتابة التاريخ، كنت أريد الخروج من النادي للمشاركة بصورة مستمرة".

وعن عودته للأهلي، رد :"بيتسو موسيماني تحدث معي خلال مباراتي نهائي كأس مصر والدوري وقال لي إنه يتابعني، أخطأت في الرحيل لجنوب أفريقيا كان الأفضل لي البقاء في الدوري المصري".

وواصل :"الموسم اللي فات اتسرق مني بسبب عدم التأقلم وظروف كورونا، الموسم الحالي ليس لديّ أي مبرر العمر قصير في الكرة، الحمد لله اشتغلت على نفسي سواء في الملعب أو خارج الملعب".

وأنهى :"كنت أريد الانضمام لمعسكر المنتخب المصري، لم أتلق أي مكالمات من الجهاز الفني للمنتخب لكن تواصلوا مع النادي وطالبوني بالاستمرار على هذه الحالة، أنا جاهز للتواجد في أي وقت".

ويتصدر عمرو جمال ترتيب هدافي فريق طلائع الجيش في الموسم الحالي (2020 - 2021) برصيد ستة أهداف وبفارق هدفين عن المتصدر حسام حسن مهاجم فريق سموحة.