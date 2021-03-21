جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 24..”الهلال ينفرد مع الشكر لهدية التعاون”

انتزع نادي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد مباريات السبت في الجولة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إثر تفوقه الصعب على القادسية بهدف نظيف سجله اللاعب البيروفي آندري كاريلو.

جاءت هذه النتيجة المثالية لرفاق بافيتيمبي جوميز بعد ساعتين تقريبًا من تلقي هدية ثمينة من التعاون عندما هزم مضيفه الشباب بثلاثة أهداف لهدف، لينفرد الهلال بصدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب الثاني.

ويعيش الشباب سلسلة من النتائج السلبية في الدوري السعودي منذ بداية شهر مارس، إذ تعادل مع القادسية 1/1 ثم خسر أمام اتحاد جدة 1/2 واليوم أمام التعاون 3/1، وتزامن مع تلك السلسلة صحوة رائعة للهلال تحت قيادة مدربه الجديد “روجيرو ميكالي”.

جدول ترتيب الدوري السعودي..الاتحاد يزاحم الشباب

في الوقت الذي واصل فيه الشباب نتائجه السلبية فى الدوري السعودي للمحترفين وتلقى الهزيمة الثانية توالياً من ضيفه التعاون، واصل نادي الاتحاد تقدمه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي.

وتقدم اتحاد جدة إلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 24 مباراة بعد التعادل مع الرائد بهدف لمثله في افتتاح هذه الجولة، وهو اللقاء الذي شهد طرد النجم المصري “أحمد حجازي”.

وستظهر بنسبة كبيرة معالم بطل الدوري السعودي للمحترفين خلال الجولتين القادمتين، حيث يواجه المتصدر نادي الهلال غريمه “الاتحاد” في الجولة 25، و بعدها يلتقي الهلال بنادي الشباب في الجولة 26، مباشرة بعد التوقف الدولي المقبل نهاية شهر مارس الجاري.

جدول ترتيب الدوري السعودي.. التعاون ينافس النصر والأهلي

يجري صراع شرس حول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي بين المجتهد نادي التعاون مع أندية “النصر والأهلي والإتفاق”، اذ حقق التعاون فوزًا هامًا للغاية خلال الجولة 24 على ضيفه الشباب بثلاثية لهدف، فيما اكتسح نادي النصر ضيفه الباطن بسباعية نظيفة، وحقق الاتفاق فوزاً ثميناً بهدف نظيف على الفيصلي، فيما خسر أهلي جدة برباعية لهدف أمام مضيفه الفتح.

وحافظ نادي التعاون على مركزه الرابع برصيد 38 نقطة من 24 مباراة، رغم إنفصاله قبل أيام على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون العائد لتدريب نادي الزمالك، ويبتعد عن خامس ترتيب الدوري السعودي نادي النصر بفارق نقطتين، و بثلاث نقاط عن السادس نادي الاتفاق و السابع النادي الأهلي.

جدول ترتيب الدوري السعودي.. 6 فرق في المنطقة الدافئة وسط جدول الترتيب

تتواجد 6 فرق وسط ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، يتقدمها نادي القادسية صاحب المركز الثامن برصيد 31 نقطة من 24 مباراة، بفارق الأهداف عن التاسع نادي الفتح، و عاشر الترتيب نادي أبها.

ويحتل نادي الفيصلي المركز 11 برصيد 30 نقطة من 24 مباراة، بعد الهزيمة بهدف نظيف أمام الإتفاق في الجولة 24، بفارق نقطة واحدة عن الرائد صاحب المركز 12، و نقطتين عن الباطن صاحب المركز 13 برصيد 28 نقطة جمعها من 24 مباراة.

جدول ترتيب الدوري السعودي.. ضمك والعين قدم هنا وقدم هناك

يبدو أن نادي ضمك، الصاعد حديثاً لدوري محمد بن سلمان للمحترفين، في طريق مفتوح للعودة من حيث أتى إلى الدرجة الأولى، مرافقاً نادي العين.

ويحتل العين المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة فقط، جمعها من 23 مباراة، بفارق 4 نقاط وراء ضمك صاحب المركز 15 برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.

و يبتعد أقرب نادي من الفريقين “نادي الوحدة” بست نقاط كاملة عن ضمك، 10 عن متديل الترتيب نادي العين، ويحتل المركز 14 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، جمعها من 24 مباراة.

وتجرى يوم الأحد الموافق 21 مارس 2021 مباراتين في ختام الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين، اذ يلتقي نادي أبها مع صاحب المركز 15 “ضمك”، فيما يحل نادي الوحدة ضيفاً على نادي العين.