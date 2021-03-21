مانشستر سيتي يحتفل بأكثر من رقم قياسي بعد الفوز على إيفرتون

احتفل مانشستر سيتي الإنجليزي بتسجيل أكثر من رقم قياسي جديد بعد التغلب على مضيفه إيفرتون 2 / صفر اليوم السبت في دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وذكر مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه سجل رقما قياسيًا جديدًا في تاريخه بالحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في 17 مباراة متتالية خارج ملعبه، وذلك في كل المسابقات.
وحطم مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا، الرقم القياسي الذي كان الفريق قد سجله تحت قيادة جو رويل بين يناير وسبتمبر 1999.
وأضاف النادي أنه حقق 14 انتصارًا متتاليًا خارج ملعبه وهو رقم قياسي جديد في تاريخ النادي وعلى المستوى المحلي أيضًا.
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